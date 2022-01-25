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Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину на следующей неделе

  /   Обновлено: 25 января 2022 16:03
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину на следующей неделе
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Киев, 25 января. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Украину.

Известно, что глава британского внешнеполитического ведомства отправится в Киев на следующей неделе с 31 января по 6 февраля. Скорее всего, она встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также проведет ряд деловых переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что Лиз Трасс намерена посетить Москву. В России она хочет встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В российском ведомстве ответили, что возможность визита министра иностранных дел Великобритании в Москву прорабатывается.

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Все новости / Политика / Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину на следующей неделе
украина великобритания лиз трасс
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