Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину на следующей неделе

Киев, 25 января. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Украину.

Известно, что глава британского внешнеполитического ведомства отправится в Киев на следующей неделе с 31 января по 6 февраля. Скорее всего, она встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также проведет ряд деловых переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что Лиз Трасс намерена посетить Москву. В России она хочет встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В российском ведомстве ответили, что возможность визита министра иностранных дел Великобритании в Москву прорабатывается.