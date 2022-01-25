Шантаж не пройдет: почему Россию не запугать новым пакетом санкций

Россия не поддастся на угрозы США новым пакетом санкций, и ответ на любые провокации будет очень жестким. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог-американист Сергей Судаков.

В ходе обсуждения обстановки на Украине лидеры США, НАТО и пяти стран Евросоюза обсудили «беспрецедентный пакет санкций», который должен быть введен против России в случае эскалации ситуации. По словам Судакова, вне зависимости от того, как поведет себя Россия по отношению к Украине, санкции против нашей страны все равно будут введены. Сейчас Запад просто ищет определенный повод для их введения. Причем антироссийские санкции выгодны не сколько европейцам, сколько США, отметил он. Поскольку американцы готовятся к грядущим выборам в конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Это для них одно из важнейших событий, и на антироссийской риторике американские политики будут зарабатывать очки.

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Как объяснил Судаков, возможные меры, которые коснутся суверенного долга России и ее банковской системы — это ощутимые санкции, но не смертельные. По его словам, сейчас уровень конфронтации между Западом и Россией переходит в полномасштабную горячую санкционную войну. При этом нашей стране дать какой-то достойный экономический ответ Америке крайне сложно, поскольку у России с США нет столь тесного взаимопроникающего оборота, как с Китаем, например.

«Украина во всей этой ситуации стала разменной монетой и самое главное — она не является сдерживающим фактором. То есть риторика: будете себя хорошо вести — не введем санкции, а если плохо — введем, неуместна и ориентирована на политику шантажа. Поэтому Россия будет проводить только ту политику, которая выгодна ей, наша страна несомненно будет защищать своих граждан, в том числе за пределами РФ. Поэтому ответ России на провокации Запада будет очень жестким», — спрогнозировал политолог.

По мнению политолога, новый пакет санкций против РФ будет введен уже в феврале — марте этого года, поскольку именно этот период является точкой отсчета в начале выборной кампании в Конгресс США. Судаков уверен, что в связи с этим стоит ожидать провокаций, которые дадут предлог для введения антироссийского пакета.

«В любом случае, торговля темой санкций бесполезна. Вы прекрасно знаете, что вести переговоры с террористами — это неправильно. В нынешней ситуации США выступают очень жесткими переговорщиками, которые показывают себя не как люди, отстаивающие принципы международного права. Здесь Россия как раз-таки стоит на стороне права и в период с 2014 по 2022 год вы не найдете случаев, где наша страна нарушила бы нормы международного права, в отличие от наших «партнеров», — заключил Судаков.

Ранее угрозы очередными санкциями России назвал бессмысленными известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев. По его словам, РФ испокон веков находится под различными санкциями — не привыкать.