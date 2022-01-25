Жириновский сравнил россиянок с рожающими всю жизнь свиноматками

Москва, 25 января. Россиянки должны рожать на протяжении всей жизни, как свиноматки. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи со студентами в Татьянин день.

Мероприятие с участием политика началось с зажигательного танца под песню «Кислотный DJ». В рамках встречи депутат поделился с присутствующими молодыми людьми своими переживаниями о «старых девах».

Жириновский также призвал всех россиянок рожать как можно больше детей.

«Да и много. Всю жизнь рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать», — сказал политик.

Владимир Жириновский ранее предрек переселение миллионов американцев в Сибирь. По его словам, это произойдет из-за межнациональных конфликтов. Российский политик также спрогнозировал обвал доллара, пишет НСН.