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Глава парламента Ливии выдвинул новое условие для кандидатов в премьеры

Весь мир
Глава парламента Ливии выдвинул новое условие для кандидатов в премьеры
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 25 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех выдвинул новое условие для желающих баллотироваться на пост премьер-министра. Кандидат должен получить рекомендации от 25 депутатов парламента и 15 членов Высшего государственного совета.

Политик внес предложение на заседании законодательного органа во вторник. Парламентарии второй день подряд обсуждают вопрос формирования кабинета министров взамен переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Срок его полномочий истек 24 декабря 2021 года в день несостоявшихся президентских выборов.

Накануне Агила Салех вновь подтвердил, что мандат кабмина завершился и его нахождение у власти нарушает согласованные договоренности и дорожную карту. С 25 января парламент начнет принимать заявки от претендентов на пост премьер-министра будущего переходного правительства.

Спикер Палаты представителей также озвучил условие для выдвижения кандидатов. По его словам, тот, кто намерен баллотироваться на должность главы исполнительной власти, должен отказаться от участия в президентской гонке.

Парламентский комитет по изучению дорожной карты в ближайшее время представит механизм избрания нового премьер-министра.

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