Глава парламента Ливии выдвинул новое условие для кандидатов в премьеры

Тобрук, 25 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех выдвинул новое условие для желающих баллотироваться на пост премьер-министра. Кандидат должен получить рекомендации от 25 депутатов парламента и 15 членов Высшего государственного совета.

Политик внес предложение на заседании законодательного органа во вторник. Парламентарии второй день подряд обсуждают вопрос формирования кабинета министров взамен переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Срок его полномочий истек 24 декабря 2021 года в день несостоявшихся президентских выборов.

رئيس مجلس النواب #عقيلة_صالح: على المترشح لمنصب رئاسة الحكومة أن يتحصل على 25 تزكية من #مجلس_النواب و15 تزكية من مجلس الدولة#ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/hT2eo5FgHy — 218NEWS (@218news) January 25, 2022

Накануне Агила Салех вновь подтвердил, что мандат кабмина завершился и его нахождение у власти нарушает согласованные договоренности и дорожную карту. С 25 января парламент начнет принимать заявки от претендентов на пост премьер-министра будущего переходного правительства.

Спикер Палаты представителей также озвучил условие для выдвижения кандидатов. По его словам, тот, кто намерен баллотироваться на должность главы исполнительной власти, должен отказаться от участия в президентской гонке.

Парламентский комитет по изучению дорожной карты в ближайшее время представит механизм избрания нового премьер-министра.