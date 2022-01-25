Депутат Аксаков: Госдума примет решение по криптовалютам в течение полугода

Москва, 25 января. Государственная дума может принять решение о регулировании криптоактивов в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что считает дискуссионным недавнее заявление Центробанка РФ о планах законодательно запретить использовать инфраструктуру финансового рынка для любых операций с криптовалютами. По его словам, в легализации майнинга и оборота криптовалют есть как плюсы, так и минусы.

«В Госдуме мы тоже к этому достаточно давно уже приступили, в прошлом году уже были собраны и выслушаны мнения, в том числе госструктур, они разные. Думаю, что в течение полугода мы определимся и примем выверенное решение», — отметил Аксаков.

Генеральная прокуратура России ранее разработала нормы для ареста криптовалюты. Согласно документу, актив может считаться предметом преступления и быть конфискован.