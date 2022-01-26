Украина и Третья мировая война: почему американская пресса хочет вступления России в НАТО

Перипетии вокруг переговоров, прошедших в десятых числах января по линии Россия — США — НАТО — ОБСЕ по поводу проекта Договора о коллективной безопасности, все не утихают. По общему мнению, прорыва в отношениях нашей страны и Запада не случилось. Но стороны хотя бы «договорились договариваться», то есть вести дальнейшие консультации о том, как хотя бы отчасти стабилизировать обстановку в мире.

Впрочем, ключевые вопросы, а именно прекращение расширения Североатлантического альянса на восток и гарантии того, что НАТО не будет включать в свой состав страны, которые были советскими республиками, Западом были демонстративно проигнорированы.

Параллельно же с этим в СМИ и в высоких кабинетах в Вашингтоне разгоняется информационная волна на тему якобы «нападения России на Украину». В рамках этой кампании англичане и американцы уже начали «частичную эвакуацию» своих дипломатических сотрудников из посольств в Киеве.

А одновременно с этим Альянс заявляет о планах на передислокацию своих войск поближе к российским и украинским границам. В общем, все это совсем не похоже на попытки мирно решить вопрос и найти компромисс со стороны НАТО. Хотя обвинения оттуда в «агрессии» и «нагнетании обстановки» звучат исключительно в адрес нашей страны, хотя официальные представители Кремля уже многократно заявляли, что ни на кого, а уж тем более на Украину, нападать не планируют. Кстати, официальный Киев также говорит о том, что не видит предпосылок для того, чтобы Россия пошла на него войной. В частности, 24 января этого года секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил:

«Мы не видим на сегодня никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения про полномасштабное наступление на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически».

Но США продолжают настаивать, что «вторжение будет», и, как сказано выше, уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств.

И вот на этом, грубо говоря, истерическом фоне ряд американских аналитиков стали выдвигать крайне неожиданные теории того, как можно разрешить сложившуюся ситуацию.

Например, в издании The Hill автор вообще предлагают НАТО подумать над тем, чтобы включить в Альянс Россию. В частности, этот почему-то анонимный публицист пишет:

«Я предлагаю НАТО пригласить Россию немедленно вступить в свои ряды, что, конечно же, требует от Москвы соблюдения устава НАТО».

Такой вариант автор обуславливает тем, что в противном случае из-за возможного конфликта на Украине может начаться Третья мировая война.

И далее в материале идет цитата из этой самой первой статьи Североатлантического договора, который и принято называть уставом Альянса, в которой говорится о том, что все участники НАТО должны:

«…мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН».

И все это, конечно, звучит очень красиво и даже идеалистично. Но, к сожалению, крайне мало реализуемо.

ФБА «Экономика сегодня» /

Даже сейчас внутри Альянса первая статья соблюдается весьма условно. Достаточно вспомнить перманентный конфликт Греции и Турции, который выражается в постоянном нарушении воздушных границ друг друга этими государствами. При этом нарушает границы не гражданская, а именно военная авиация. О последнем подобном инциденте со стороны Анкары Афины заявляли не далее как в начале января этого года. Оба эти государства уже много лет являются полноправными членами Альянса. Но, кажется, ни это, ни положения Североатлантического договора в данном случае никого не смущают.

И это — лишь один из частных примеров, который можно списать на досадное недоразумение, из разряда тех, что всегда происходят в больших и сложных геополитических структурах.

В конце концов, сотрудничество Россия — НАТО в свое время было выстроено очень плотно. Все уже забыли, но в 2012 году в Ульяновске Россией был открыт транзитно-перевалочный пункт для сил Альянса и для снабжения военного контингента в Афганистане. По этому поводу в нашей стране, конечно, прошли протесты, но они не носили характера совсем уж массовых, а решение было принято на уровне как руководства страны, так и руководства Альянса.

Но в итоге базой этой представители НАТО так и не воспользовались. Ну а потом уже наступил 2014 год, и взаимоотношения Альянса и РФ перешли в качественно иную фазу недоверия и напряженности.

Впрочем, причины того, что Россия не будет включена в НАТО, да и сама Москва не пойдет на подобный шаг, куда глубже. Они даже не в идеологии, а в базовом целеполагании, заложенном в самой сути существования Североатлантического альянса.

Что вообще такое НАТО? Это военно-политический блок, который появился 4 апреля 1949 года и был нацелен на то, чтобы защищать страны Европы от «советского влияния». Советский Союз в итоге в 1991 году распался. И, казалось бы, пора и НАТО либо логичным образом прекращать свое существование, либо, если уж где-то и есть «коммунистическая угроза», то переориентироваться на Китай. Но, естественно, этого не произошло. И противником Альянса, хоть и не озвучиваемым долгие годы в явном виде, все равно осталась именно наша страна.

Ровно потому что это привычно, удобно, не предполагает какого-то кардинального переосмысления существования и реформирования Альянса. Ну и денежный аспект тоже не стоит сбрасывать со счетов. Потому что в рамках согласования военного и гражданского бюджетов в 2020 году члены Альянса сошлись на следующих цифрах: 258,9 миллиона евро и 1,61 миллиарда евро на 2021 год соответственно. И понятно, что в освоении этих денег заинтересованы очень многие влиятельные люди. При этом история с эскалацией отношений с Россией только увеличивает финансовые потоки, идущие в Альянс. А потому, естественно, «героическая борьба», хотя бы на уровне риторики, учений и маневров будет только усиливаться. Нужно же демонстрировать гражданам, на что потрачены их налоги.

И в этом смысле включение России в Альянс сразу же поставит вопрос о том, а зачем вообще он существует, если доселе «главный враг» НАТО стал его членом? Нет, понятно, что есть все тот же Китай. Но, во-первых, Россия в таком случае просто не позволит Альянсу выбрать это государство «опасностью номер один». Сейчас нашу страну и КНР связывают настолько тесные экономические, политические, да и военные отношения, что Москва элементарно не пойдет на подобный демарш.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

При этом, несмотря на то, что в НАТО уже сейчас называют КНР «второй угрозой» после России, сам Альянс в своей европейской части, кажется, совершенно не стремится вступать в фазу активной конфронтации с Поднебесной.

Именно с этим эксперты связывают появление такого тройственного союза Британии, США и Австралии, как AUKUS, который и должен «сдерживать экспансию Китая».

Это, впрочем, уже совсем другая история. А для нас важным остается то, что Россия нужна НАТО в качестве «противника». Иначе само существование Альянса теряет смысл. Нет, еще, конечно, можно бороться с глобальным терроризмом. Но только у НАТО в этой сфере деятельности все не то чтобы успешно. Достаточно просто вспомнить о 20-летней «антитеррористической операции в Афганистане» и чем она в итоге закончилась в прошлом году как для Штатов, так и для НАТО в целом.

Ну а что касается непосредственно нашей страны, то у России уже есть ОДКБ в качестве международной оборонительной структуры. Москву не интересуют военные операции под надуманными поводами по всему миру в составе западного военно-политического блока. А потому вопрос тесной интеграции попросту не стоит на повестке.

Более того, текст Соглашения о мерах обеспечения безопасности, предложенный нашей страной Альянсу, говорит о прямо противоположном тому, что озвучивает The Hill. О том, чтобы НАТО отодвинуло свои границы от России, чтобы Москва и Альянс по возможности соприкасались минимально, а лучше — чтобы не соприкасались вообще. И, учитывая фундаментальные идеологические расхождения между НАТО и Кремлем, именно этот вариант все же кажется наиболее реализуемым на практике. Хотя, как видно по итогам прошедших переговоров, и он встречает резкий протест со стороны Запада.

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