Спасатели сняли забравшегося на верхушку Крымского моста мужчину

Неизвестный забрался на верхушку Крымского моста в Москве и угрожал спрыгнуть. На уговоры спасателей спустится он долго отказывал, но в итоге сдался.

Очевидцы заметили человека, который забрался на 80-метровую верхушку Крымского моста, и вызвали полицию. Прибывшие на место оперативные службы города подняли автолестницу, забрались на нее и стали вести переговоры, но мужчина отказывался спускаться.

Через 15 минут уговоров лестницу убрали, оставив верхолаза на его прежней позиции. Неизвестный спокойно просидел на макушке моста еще 15 минут, иногда разговаривая по мобильнику, перед тем как к нему на той же лестнице поднялась девушка-сотрудник полиции. Сперва представительница власти и спасатель держали около уха мужчины телефон, посредством которого он с кем-то общался по громкой связи, после чего они еще некоторое время говорили лично, но, очевидно, не найдя консенсус, снова убрали лестницу.

На третий раз, когда к мужчине поднялись специалисты, они открыли створку подъемника и верхолаз залез на борт. Его посадили в полицейский фургон и отправили в участок для дальнейших разбирательств.

На время инцидента, который длился без малого полтора часа, были перекрыты три полосы из четырех в сторону Ленинского проспекта. Сейчас движение восстановлено.