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«Газпром»: подготовка обоснования проекта трубопровода «Союз Восток» завершена

Экономика
«Газпром»: подготовка обоснования проекта трубопровода «Союз Восток» завершена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Российская компания «Газпром» подтвердила подписание с Монголией протокола результатов технико-экономического обоснования проекта трубопровода «Союз Восток», говорится в сообщении холдинга.

Протяженность магистрали на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 963 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров. В рамках проекта предполагается пять компрессорных станций.

«Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана. Стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток"», — уточнили в компании.

«Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2». Экспортная мощность трубы может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. Строительные работы, по предварительным данным, могут начаться уже в 2024 году.

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Газпром газопровод монголия поставки газа Сила Сибири 2 союз восток россия и монголия
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