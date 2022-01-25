«Газпром»: подготовка обоснования проекта трубопровода «Союз Восток» завершена

Москва, 25 января. Российская компания «Газпром» подтвердила подписание с Монголией протокола результатов технико-экономического обоснования проекта трубопровода «Союз Восток», говорится в сообщении холдинга.

Протяженность магистрали на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 963 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров. В рамках проекта предполагается пять компрессорных станций.

«Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана. Стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток"», — уточнили в компании.

«Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2». Экспортная мощность трубы может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. Строительные работы, по предварительным данным, могут начаться уже в 2024 году.