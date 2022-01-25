Стресс может вызвать рак: как избавиться от навязчивых тревожных мыслей о своем здоровье

Журнал Cosmopolitan выпустил для своих читателей инструкцию, как бороться с тревожностью — одной из главных эпидемий XXI века, смертность от которой не уступает коронавирусу. Постоянный стресс выматывает нервную систему, приводит к возникновению и обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, есть основания полагать, что ряд раковых заболеваний образуются из-за повышенного уровня кортизола — гормона «дерись или беги», который человеческий организм выбрасывает в кровь, реагируя на стрессовые факторы.

Как же избавиться от тревожных мыслей о собственном здоровье, если, прочитав предыдущий абзац, вы поняли, что повторить подвиг Моисея и прожить 120 лет точно не сможете? Есть пара советов по этому поводу.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Прежде всего авторы материала спешат успокоить впечатлительных ипохондриков: совершенно нормально иногда задумываться «о страшном». В этом случае тревога является мощным эволюционным механизмом, который способствует выживаю человека, испытавшего ее. Однако слишком острый всплеск эмоций необходимо подвергать осмыслению: настолько ли ситуация критична, что из-за нее стоит так волноваться?

Если самоанализ не помогает, то, возможно, следует обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист в ходе личной беседы проработает с вами все ваши страхи и при необходимости назначит препарат, который поможет избавиться от острого тревожного состояния.

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