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Bloomberg обнародовал подробности ответа США на предложения России по безопасности

Политика
Bloomberg обнародовал подробности ответа США на предложения России по безопасности
pixabay.com

Вашингтон, 25 января. США в ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности обозначат области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности Москвы, передает Bloomberg, ссылаясь на осведомленного представителя из Евросоюза.

По словам информатора, Вашингтон координирует свой письменный ответ для Кремля по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО.

Он добавил, что в своем ответе американцы отразят области, в которых, по мнению Запада, они могут решить проблемы России. В документе также будут перечислены действия Москвы, которые вызывают тревогу у Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США.

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