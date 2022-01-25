Bloomberg обнародовал подробности ответа США на предложения России по безопасности

Вашингтон, 25 января. США в ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности обозначат области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности Москвы, передает Bloomberg, ссылаясь на осведомленного представителя из Евросоюза.

По словам информатора, Вашингтон координирует свой письменный ответ для Кремля по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО.

Он добавил, что в своем ответе американцы отразят области, в которых, по мнению Запада, они могут решить проблемы России. В документе также будут перечислены действия Москвы, которые вызывают тревогу у Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США.