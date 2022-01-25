Поргина рассказала правду об уходе Александра Ширвиндта из Театра сатиры

Вдова Караченцова заявила, что Александр Ширвиндт, который 21 год был художественным руководителем Московского академического театра сатиры, ушел из-за невозможности работы с дирекцией храма Мельпомены. Людмила Поргина сравнила двух директоров: своего театра — «Ленкома Марка Захарова» — и Театра сатиры, считая, что все беды в учреждениях культуры — по их вине, так как оба унижали актеров.

«Мамеда Агаева же убрали из Театра сатиры, — говорит Людмила Поргина. — Ширвиндт же ушел из театра, не выдержал он, как дирекция работает. И Агаева сняли, нет уже такого директора в Театре сатиры. Он же унижал, оскорблял, до нищенства довел актеров. Кошмар, что творилось! Все накапливалось. Они (директоры. — Прим. ФАН) считают, что над ними нет Бога, нет никого выше. Невозможно было существовать там, над актерами просто издевались. А Ширвиндту много лет, он уже не в состоянии вести такую войну — и ушел. Ловить рыбку, он и так много сделал для искусства».

По мнению Людмилы Поргиной, хорошие актеры из обоих театров разбегаются именно из-за такого отношения со стороны директоров. И предлагает ставить руководить учреждениями культуры исключительно профессионалов.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по статье за клевету в отношении Людмилы Поргиной. Заявление на нее подавал Марк Варшавер, являющийся директором и художественным руководителем «Ленкома».