Рекомендованный доход семьи для обслуживания ипотеки вырос до 90,2 тысячи рублей

Москва, 25 января. Рекомендованный семейный доход, достаточной для комфортного обслуживания ипотеки, вырос на 15,4% и составил 90,2 тысячи рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне 2021 года размер семейного дохода для выплаты ипотечного кредита составлял 78,2 тысячи. В конце года в Москве эта сумма оказалась более чем вдвое выше, чем в среднем по России, — 188,5 тысячи. На втором месте по уровню дохода для комфортной ипотеки оказалась Московская область с показателем в 143,2 тысячи.

Данная динамика связана с ростом ключевой ставки, пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин. На ситуацию повлияло в том числе увеличение стоимости квадратного метра жилья. В то же время динамика доходов населения не компенсировала быстрое и значительное удорожание жилья.

Правительство РФ ранее объявило, что может продлить программу льготного ипотечного кредитования. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что спрос на недвижимость возможен только при условии постоянного увеличения доходов граждан.