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Рекомендованный доход семьи для обслуживания ипотеки вырос до 90,2 тысячи рублей

Экономика
Рекомендованный доход семьи для обслуживания ипотеки вырос до 90,2 тысячи рублей
pixabay.com

Москва, 25 января. Рекомендованный семейный доход, достаточной для комфортного обслуживания ипотеки, вырос на 15,4% и составил 90,2 тысячи рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне 2021 года размер семейного дохода для выплаты ипотечного кредита составлял 78,2 тысячи. В конце года в Москве эта сумма оказалась более чем вдвое выше, чем в среднем по России, — 188,5 тысячи. На втором месте по уровню дохода для комфортной ипотеки оказалась Московская область с показателем в 143,2 тысячи.

Данная динамика связана с ростом ключевой ставки, пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин. На ситуацию повлияло в том числе увеличение стоимости квадратного метра жилья. В то же время динамика доходов населения не компенсировала быстрое и значительное удорожание жилья.

Правительство РФ ранее объявило, что может продлить программу льготного ипотечного кредитования. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что спрос на недвижимость возможен только при условии постоянного увеличения доходов граждан.

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ипотека ипотечное кредитование нбки доходы россиян
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