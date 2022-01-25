Скабеева заявила о «нездоровой фиксации» евродепутата Сикорского после слов о «яйцах»

Москва, 25 января. Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла новое скандальное заявление бывшего главы МИД Польши и члена Европарламента Радослава Сикорского.

Польский политик недавно отметился громким высказыванием, в котором он пообещал «дать России по яйцам», пишет НСН. Теперь он предложил повторить этот «удар» по Москве представителям Великобритании. Так он прокомментировал решение Лондона направить Киеву новую партию вооружения.

«Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — Прим. ФАН) дала России хороший пинок по яйцам, отправив эти самолеты с противотанковыми ракетами на Украину. Молодец!» — заявил поляк.

Global Look Press / Wiktor Dabkowski

Ольга Скабеева посмеялась над навязчивой идеей Сикорского, которая определенно связана с гениталиями. Журналистка также предположила, что заявление поляка может указывать на то, что Украина является частью России.

«Так мы узнали, что русские яйца находятся на Украине. И если это действительно так, то Украина (раз там наши яйца) — часть России. И какая нездоровая у мужика фиксация. Может быть, что-то болит?» — поставила диагноз телеведущая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России. По ее мнению, политик стал жертвой концепции гендерного разнообразия.