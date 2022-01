Арестованы граждане США, снабжавшие оружием самый агрессивный картель Мексики

Вашингтон, 25 января. В США шесть человек обвиняются в организации контрабандных поставок оружия одному из самых жестоких наркокартелей Мексики «Новое поколение Халиско».

Согласно заявлению прокуратуры США, предполагаемый организатор схемы — 51-летний Марко Антонио Сантильян Валенсия из Уиттиера, штат Калифорния, и трое его сообщников были арестованы на прошлой неделе, в то время как пятый находится под стражей в Северной Каролине, а шестой, как полагают, находится в Мексике.

Six men have been charged with plotting to smuggle assault weapons and hundreds of thousands of rounds of ammunition, including .50-caliber armor piercing bullets, to one of Mexico's most violent drug cartels, authorities announced Monday.https://t.co/NvqOl579c1