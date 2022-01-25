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Арестованы граждане США, снабжавшие оружием самый агрессивный картель Мексики

Весь мир
Арестованы граждане США, снабжавшие оружием самый агрессивный картель Мексики
Global Look Press  /  Robin Jerstad / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 25 января. В США шесть человек обвиняются в организации контрабандных поставок оружия одному из самых жестоких наркокартелей Мексики «Новое поколение Халиско».

Согласно заявлению прокуратуры США, предполагаемый организатор схемы — 51-летний Марко Антонио Сантильян Валенсия из Уиттиера, штат Калифорния, и трое его сообщников были арестованы на прошлой неделе, в то время как пятый находится под стражей в Северной Каролине, а шестой, как полагают, находится в Мексике.

Все они обвиняются в организации контрабанды оружия в Мексику. Некоторым также предъявлены другие обвинения в контрабанде или отмывании денег. Согласно заявлению прокуратуры США, мужчины использовали деньги от продажи наркотиков для покупки легально доступного оружия в Орегоне и Неваде и боеприпасов из нескольких штатов, включая целые поддоны с патронами.

Сообщается, что операция по задержанию группы началась в марте 2020 года и длилась около года, в течение которого часть вооружения и боеприпасов была переправлена преступниками в Мексику. После задержания злоумышленников у них были изъято большое количество оружия и боеприпасов, включая штурмовые винтовки и несколько сотен тысяч патронов, в том числе около 10 тыс. бронебойно-зажигательных боеприпасов 50-го калибра, приобретенных в Аризоне.

Арестованы граждане США, снабжавшие оружием самый агрессивный картель Мексики
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, были обнаружены и изъяты детали штурмовых винтовок и комплекты для сборки миниганов — шестиствольных роторных пулеметов.

«Речь идет о схеме предоставления военных вооружений крупной организации по незаконному обороту наркотиков, которая совершает чудовищные акты насилия в Мексике для достижения своей цели наводнения Соединенных Штатов опасными и смертоносными наркотиками», — говорится в заявлении прокурора США Трейси Уилкисон.

Контрабанда оружия, которое попадает в руки боевиков наркокартелей, является одним из наиболее острых вопросов двусторонних отношений между США и Мексикой. В прошлом году правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подало в суд против 11 крупнейших оружейных компаний США, обвинив их в поддержке наркокартелей. Мексиканская сторона требует у американских оружейников 10 млрд долларов в качестве компенсации за гибель граждан страны убитых боевиками наркомафии.

Мексика обвинила производителей оружия из США в поддержке наркокартелей
pixabay.com / kalhh

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