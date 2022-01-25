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«Идти на эскалацию»: почему Белый дом не спешит навстречу Москве
Политика
«Идти на эскалацию»: почему Белый дом не спешит навстречу Москве
Федеральное агентство новостей  / 

Белый дом не планировал идти навстречу Москве и давать адекватные ответы по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Так считает политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин. Свою позицию он озвучил в беседе с ФАН, комментируя заявление официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса, что Америка не намерена уступать России в вопросах гарантий безопасности.

«Просто США тянули время. Теперь взвесили все «за» и «против» сообразно своей логике и решили, что тот «пакет», который предлагался Москвой, он им не подходит. Поэтому решили дальше идти на эскалацию. Об этом свидетельствуют новости о переброске военных разных стран НАТО туда, поближе к границам Украины. Также готовность американских военных отправить туда часть своих солдат. В общем, думаю, что это тупиковая ситуация и, скорее всего, придется искать какие-то другие меры ответа на нынешнее решение Вашингтона», — отметил Леонид Савин.

Накануне председатель Госдепа Прайс сообщил о неготовности США идти на уступки РФ по безопасности. Он отметил, что американские власти отказываются идти на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО. Американский политик подчеркнул, что любые шаги Вашингтона должны быть обоюдными. По его словам, «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности».

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Все новости / Политика / «Идти на эскалацию»: почему Белый дом не спешит навстречу Москве
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