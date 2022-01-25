Им будет очень больно: генерал Картаполов предостерег США от нападок на Россию

Соединенные Штаты сильно пожалеют, если попытаются навредить Российской Федерации. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы России по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Кроме того, говоря об обвинениях со стороны Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию ситуации в Европе, немецкий офицер сказал, что это «нонсенс». По его мнению, сегодня Россия хочет от Запада лишь одного — уважения на равных.

После этих слов командующий военно-морскими силами Германии был подвергнут критике. После чего он попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.

Андрей Картаполов считает, что таким образом на Западе душится любое свободомыслие. Кроме того, отметил он, сегодня американские власти пытаются настроить весь так называемый цивилизованный мир против России, создавая истерию вокруг Украины. Также генерал Картаполов предостерег США от нападок на Россию: он заявил, что «им будет очень больно», если Вашингтон попытается навредить РФ.

«Они не поймут одного: степень боли, которую они испытают, будет адекватна степени глупости, которую они делают. Единственная страна, которая сейчас еще более-менее пытается адекватно оценивать ситуацию, — это Германия. Главкома ВМС, сказавшего абсолютную правду, заставили уволиться. А он нормальный, опытный и уважаемый моряк. Англосаксы понимают войну именно так: воевать должны где-то там все, кто угодно, но только не они. А они должны вступить в конфликт тогда, когда уже все решено и когда они снимут все «сливки». Еще раз повторюсь, им будет очень больно», — сказал Андрей Картаполов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

У Москвы и Берлина в ситуации вокруг украинского кризиса существует общность интересов, идущая вразрез с намерениями Вашингтона. И РФ, и ФРГ было бы выгодно остановить организованный Соединенными Штатами современный вариант Drang nach Osten, пишет военный эксперт Андрей Союстов.