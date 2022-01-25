Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь ответных возможностей России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас у него отсутствуют данные об угрозе так называемого «нападения» РФ в страну в ближайшее время. Почему же украинский министр так спокоен в данном вопросе, которое вот уже второй месяц занимает все информационное пространство Украины и, шире того, всего западного мира?

Наступательная конфигурация

По состоянию на январь 2022 года Вооруженные силы Украины, сосредоточенные вдоль линии соприкосновения с народной милицией ЛНР и ДНР, превосходят силы республик в несколько раз. Кроме того, очевидно, что ВСУ готовится именно к наступательной операции, мало внимания уделяя организации позиционной обороны.

Такого рода операция с большой вероятностью начнется с провокации — разведкой народной милиции республик получены достоверные данные о подготовке диверсионных актов на территории ДНР и ЛНР вблизи линии соприкосновения сторон.

Федеральное агентство новостей /

При этом наиболее боеспособные части ВСУ, а именно 30-я отдельная мотопехотная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада и 54-я отдельная мотопехотная бригада сосредоточены по широкой дуге от Светлодарска до Докучаевска, охватывая агломерацию Донецка, Горловки и Макеевки. В то время, как вблизи российской границы расположены гораздо более слабые части, которые скорее могут вести оборонительные действия, нежели участвовать в наступлении.

На вооружении элитных бригад, направленных на Донецк и Горловку, находятся самые современные вооружения. В частности, в 30-й ОМБр это модернизированные танки Т-72АМТ, в 95-й ОДШБр — модернизированные танки Т-80БВ, бронеавтомобили и бронетранспортеры «Хамви», «Спартан», «Дозор-Б», БТР-3ГА. В 25-й ОВДБр на вооружении стоят танки Т-80БВ, а также самый широкий набор различных боевых бронированных машин: БМД-2, БМП, БТР-4Е, БТР-70, английские «Саксоны» и новые украинские «Спатраны». Это единственная бригада, которая имеет на вооружении самоходки «Нона».

ru.wikipedia.org / Общественное достояние

Такой механизированный кулак способен осуществить охват Донецка и Горловки, отрезав всю агломерацию от оставшейся территории республик и границы с Россией. После чего в дело могут быть пущены малые штурмовые группы, которые завяжут бои в плотной городской застройке этих городов.

С этой целью эти бригады ВСУ сейчас «накачивают» современным вооружением. Страны НАТО активно перебрасывают на территорию Украины различное вооружение и военную технику. Только за последние несколько дней из Великобритании прибыло 9 самолетов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 1000 противотанковых гранатометов NLAW. Причем, по данным разведки, британские инструкторы обучают штурмовые группы 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ использованию этих ПТУР в ходе боевых действий по захвату и зачистке населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Федеральное агентство новостей /

Провокация как прикрытие

Однако такие действия однозначно будут выглядеть как акт агрессии со стороны Украины. Поэтому для их маскировки и оправдания запланирована операция прикрытия. А именно — диверсии украинских сил спецназа.

По полученным сведениям, под удар украинских диверсантов попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск. Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. Кроме того, есть данные, что целью диверсий могут стать опасные и химические производства в городской черте.

Для этих целей на полигоне Анадоль вблизи Мариуполя проводится усиленная подготовка подразделений химической защиты, что указывает на опасность использования отравляющих веществ, доставленных ВСУ в города Авдеевка и Красный Лиман в конце 2021 года. В качестве исполнителей диверсии, вероятно, будет использован 8-й полк специального назначения ВСУ, в составе которого сформированы шесть диверсионных групп, чью подготовку проводили британские специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Запланированные Украиной диверсии планируется проводить под видом военнослужащих народной милиции ДНР и ЛНР либо же, выдавая диверсантов за солдат Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации. Все действия украинских диверсантов, будут фиксироваться на видео, с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях.

В случае успешных диверсий, желательно с жертвами среди мирного населения, Украиной подготовлены видеоматериалы фальшивых допросов, на которых запланировано представить якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих народной милиции, которые должны подтвердить участие Сил специальных операций России в террористических актах на территории Украины. Это будет использовано украинским политическим руководством для последующего обвинения России в агрессивных действиях в отношении Украины.

В случае успешной диверсии в информационную войну планируется подключить многочисленных западных корреспондентов, которыми сегодня наводнены приграничные с ДНР и ЛНР районы Украины. По мнению украинского руководства, это развяжет Киеву руки на самое широкое наступление против республик, одновременно значительно ограничив ответные возможности России, равно как и ДНР, и ЛНР.