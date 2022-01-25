Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 18:05
18:03
Спорт
КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата
18:03
Весь мир
Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока
18:02
Общество
Исходящий от тела запах ацетона может говорить о развитии сахарного диабета
18:01
Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
18:00
Видео
Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества
17:59
Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
17:58
Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
17:58
Происшествия
Попавшая под электричку Петербург — Калище женщина сбежала с места аварии
17:57
Происшествия
СК просит суд арестовать адвоката Улюкаева по делу о крупном мошенничестве
17:56
Экономика
Вашингтон пригрозил России жесткими финансовыми санкциями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь ответных возможностей России

  /   Обновлено: 25 января 2022 16:37
1
Политика
Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь ответных возможностей России
Федеральное агентство новостей  / 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас у него отсутствуют данные об угрозе так называемого «нападения» РФ в страну в ближайшее время. Почему же украинский министр так спокоен в данном вопросе, которое вот уже второй месяц занимает все информационное пространство Украины и, шире того, всего западного мира?

Наступательная конфигурация

По состоянию на январь 2022 года Вооруженные силы Украины, сосредоточенные вдоль линии соприкосновения с народной милицией ЛНР и ДНР, превосходят силы республик в несколько раз. Кроме того, очевидно, что ВСУ готовится именно к наступательной операции, мало внимания уделяя организации позиционной обороны.

Такого рода операция с большой вероятностью начнется с провокации — разведкой народной милиции республик получены достоверные данные о подготовке диверсионных актов на территории ДНР и ЛНР вблизи линии соприкосновения сторон.

Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь «вторжения из России»
Федеральное агентство новостей /
При этом наиболее боеспособные части ВСУ, а именно 30-я отдельная мотопехотная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада и 54-я отдельная мотопехотная бригада сосредоточены по широкой дуге от Светлодарска до Докучаевска, охватывая агломерацию Донецка, Горловки и Макеевки. В то время, как вблизи российской границы расположены гораздо более слабые части, которые скорее могут вести оборонительные действия, нежели участвовать в наступлении.

На вооружении элитных бригад, направленных на Донецк и Горловку, находятся самые современные вооружения. В частности, в 30-й ОМБр это модернизированные танки Т-72АМТ, в 95-й ОДШБр — модернизированные танки Т-80БВ, бронеавтомобили и бронетранспортеры «Хамви», «Спартан», «Дозор-Б», БТР-3ГА. В 25-й ОВДБр на вооружении стоят танки Т-80БВ, а также самый широкий набор различных боевых бронированных машин: БМД-2, БМП, БТР-4Е, БТР-70, английские «Саксоны» и новые украинские «Спатраны». Это единственная бригада, которая имеет на вооружении самоходки «Нона».

Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь «вторжения из России»
ru.wikipedia.org / Общественное достояние
Такой механизированный кулак способен осуществить охват Донецка и Горловки, отрезав всю агломерацию от оставшейся территории республик и границы с Россией. После чего в дело могут быть пущены малые штурмовые группы, которые завяжут бои в плотной городской застройке этих городов.

С этой целью эти бригады ВСУ сейчас «накачивают» современным вооружением. Страны НАТО активно перебрасывают на территорию Украины различное вооружение и военную технику. Только за последние несколько дней из Великобритании прибыло 9 самолетов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 1000 противотанковых гранатометов NLAW. Причем, по данным разведки, британские инструкторы обучают штурмовые группы 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ использованию этих ПТУР в ходе боевых действий по захвату и зачистке населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь «вторжения из России»
Федеральное агентство новостей /
Однако такие действия однозначно будут выглядеть как акт агрессии со стороны Украины. Поэтому для их маскировки и оправдания запланирована операция прикрытия. А именно — диверсии украинских сил спецназа.

Провокация как прикрытие

По полученным сведениям, под удар украинских диверсантов попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск. Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. Кроме того, есть данные, что целью диверсий могут стать опасные и химические производства в городской черте.

Для этих целей на полигоне Анадоль вблизи Мариуполя проводится усиленная подготовка подразделений химической защиты, что указывает на опасность использования отравляющих веществ, доставленных ВСУ в города Авдеевка и Красный Лиман в конце 2021 года. В качестве исполнителей диверсии, вероятно, будет использован 8-й полк специального назначения ВСУ, в составе которого сформированы шесть диверсионных групп, чью подготовку проводили британские специалисты.

Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь «вторжения из России»
Федеральное агентство новостей /
Запланированные Украиной диверсии планируется проводить под видом военнослужащих народной милиции ДНР и ЛНР либо же, выдавая диверсантов за солдат Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации. Все действия украинских диверсантов, будут фиксироваться на видео, с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях.

В случае успешных диверсий, желательно с жертвами среди мирного населения, Украиной подготовлены видеоматериалы фальшивых допросов, на которых запланировано представить якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих народной милиции, которые должны подтвердить участие Сил специальных операций России в террористических актах на территории Украины. Это будет использовано украинским политическим руководством для последующего обвинения России в агрессивных действиях в отношении Украины.

В случае успешной диверсии в информационную войну планируется подключить многочисленных западных корреспондентов, которыми сегодня наводнены приграничные с ДНР и ЛНР районы Украины. По мнению украинского руководства, это развяжет Киеву руки на самое широкое наступление против республик, одновременно значительно ограничив ответные возможности России, равно как и ДНР, и ЛНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украина готовит провокацию в Донбассе, не опасаясь ответных возможностей России
всу донбасс украина лднр обвинения в адрес россии
1 комментарий