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Политолог Сосновский предупредил о госперевороте в ФРГ в случае отправки солдат на Украину

Политика
Политолог Сосновский предупредил о госперевороте в ФРГ в случае отправки солдат на Украину
pixabay.com

Берлин, 25 января. Подавляющее большинство немцев категорически против того, чтобы Германия в той или иной мере участвовала в военных авантюрах США на Украине.

Уровень этого неприятия таков, что, если Берлин вдруг решит все-таки послать своих солдат «в помощь Украине» для борьбы с Россией, миллионы немцев поднимут восстание и снесут правительство.

С таким предупреждением в адрес германского руководства в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил немецкий политолог Александр Сосновский, подчеркнув, что ФРГ ждет неминуемая революция, если официальный Берлин пойдет на поводу у США и фактически объявит войну России. После такого решения правительство долго не продержится.

Политолог Сосновский предупредил о госперевороте в ФРГ в случае отправки солдат на Украину
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Даже сложно себе представить ощущения простого бюргера, если вдруг прозвучат слова, что немецкий солдат принимает участие в военных действиях против России. Вот я действительно не могу себе представить, какой вой, какой ужас будут в Германии, насколько это вообще изменит Германию. ФРГ изменится настолько, что те политики в Берлине, что кричать о необходимости помочь Украине оружием, представить себе не могут, что начнется. Вся страна выйдет на улицы. Это будет просто госпереворот в Германии, я уверен. Причем произойдет все очень быстро», — подчеркнул политолог.

Сосновский добавил, что, к счастью, новый канцлер настроен на конструктивный диалог с Россией и готов отбить все попытки США втянуть Германию в новую войну. Можно не сомневаться, что Олаф Шольц отстоит независимость и, по сути, будущее ФРГ в вопросе «войны за Украину», несмотря на сильную «проамериканскую группировку» в Бундестаге. Иначе Германию ждет социально-политический коллапс и слишком досрочная смена власти. Политолог повторил, что немцы в большинстве своем помнят о том дне, когда сапог немецкого солдата ступил на землю Украины и сделают все, чтобы этого никогда не повторилось.

Ранее журналист Владимир Соловьев предложил лучший способ быстрой денацификации Украины.

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Все новости / Политика / Политолог Сосновский предупредил о госперевороте в ФРГ в случае отправки солдат на Украину
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