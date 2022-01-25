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Фигуристка Валиева выразила надежду на встречу с Путиным после ОИ-2022

Спорт
Фигуристка Валиева выразила надежду на встречу с Путиным после ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 25 января. Фигуристка Камила Валиева выразила надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным после окончания Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

На онлайн-встрече российских олимпийских спортсменов с Путиным чемпионка Европы по фигурному катанию Валиева выступила с речью, в которой пообещала показать лучшие результаты на зимних Олимпийских играх и завоевать для России как можно больше призовых мест. Она также призналась, что для национальной сборной как никогда важна поддержка, которая оказывается государством детско-юношескому спорту.

«Мы надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», — сказала Валиева, обращаясь к Путину.

Фигуристка поблагодарила всех тренеров олимпийской сборной за проделанную со спортсменами работу, а также отметила неоценимый вклад врачей, заботящихся об их здоровье. По словам фигуристки, благодаря медикам российская команда чувствует себя намного увереннее.

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Все новости / Спорт / Фигуристка Валиева выразила надежду на встречу с Путиным после ОИ-2022
Владимир Путин фигуристка Камила Валиева олимпийские игры - 2022
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