Фигуристка Валиева выразила надежду на встречу с Путиным после ОИ-2022

Москва, 25 января. Фигуристка Камила Валиева выразила надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным после окончания Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

На онлайн-встрече российских олимпийских спортсменов с Путиным чемпионка Европы по фигурному катанию Валиева выступила с речью, в которой пообещала показать лучшие результаты на зимних Олимпийских играх и завоевать для России как можно больше призовых мест. Она также призналась, что для национальной сборной как никогда важна поддержка, которая оказывается государством детско-юношескому спорту.

«Мы надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», — сказала Валиева, обращаясь к Путину.

Фигуристка поблагодарила всех тренеров олимпийской сборной за проделанную со спортсменами работу, а также отметила неоценимый вклад врачей, заботящихся об их здоровье. По словам фигуристки, благодаря медикам российская команда чувствует себя намного увереннее.