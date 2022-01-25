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Доцент РАНХиГС Голубев: Россия и Запад смогут найти компромисс для предотвращения конфликта

Армия
Доцент РАНХиГС Голубев: Россия и Запад смогут найти компромисс для предотвращения конфликта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 января. Западные страны и Россия будут стараться найти компромисс для того, чтобы предотвратить обострение конфликта. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт оценил последствия военной истерии на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Доцент отметил, что падение американского экономического рынка никак не связано с Россией. Основной причиной этого стала «перегретость» области. США перед кризисом 2020 года еженедельно обновляли свой экономический максимум. В итоге сейчас ситуация начинает меняться, и Федеральная резервная система начинает ограничивать закупки.

«Поэтому к эскалации конфликта никакого отношения это не имеет. Более того, российский рынок страдает больше всего», — отметил Голубев.

Экономист также подчеркнул, что Россия и Запад смогут найти компромисс для предотвращения военного конфликта. Несмотря на нагнетающуюся ситуацию, ни одна из стран не хочет войны.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не намерена ни на кого нападать и не строит агрессивных планов в отношении других стран, включая Украину.

Ранее доктор экономических наук Станислав Ткаченко заявил, что скачки и падения биржевых индексов напрямую связаны с истерией вокруг возможного обострения ситуации в Европе.

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