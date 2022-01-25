Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали

Алжир, 25 января. Власти североафриканской страны направили в Мали гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно заявлению ведомства, партия состоит из 108 тонн продуктов питания и 400 тысяч доз вакцин против COVID-19. Военно-транспортные самолеты ВВС республики доставят груз в аэропорт Бамако.

«Этот знак солидарности направлен на укрепление уз дружбы и сотрудничества между алжирским и малийским народами», — говорится в сообщении минобороны.

Руководство АНДР направило в соседнюю республику партию продовольственной помощи, чтобы поддержать ее в преодолении последствий торгового и финансового эмбарго. Две недели назад страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Бамако из-за приверженности властей и народа республики продлению переходного периода.

Алжир пытается ослабить воздействия блокады. Несколько дней назад он предложил посредничество между Мали и всеми странами региона, чтобы положить конец политическим разногласиям и уменьшить экономические и социальные последствия для населения государства в результате закрытия границ. Африканский союз поддержал инициативу.