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Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине

Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 января. Великобритания «дразнит медведя» и одновременно пытается его сдержать, поскольку опасается действий России, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

Глава британского МИД Лиз Трасс недавно сделала громкое заявление о том, что Москва якобы планирует посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого может выступить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает НСН.

По словам Погребинского, представители внешнеполитического ведомства королевства являются «кретинами», которые заинтересованы в эскалации ситуации вокруг Украины с целью оказания давления на Россию.

«Лондон пытается играть с Москвой: одновременно и дразнить "медведя", и сдерживать (так как опасается его). Британцы в буквальном смысле нарываются. Что же касается Мураева как "пророссийского лидера", то это нелепость», — отметил политолог в интервью «Журналистской правде».

Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
Федеральное агентство новостей /

Эксперт подчеркнул, что рейтинг бывшего депутата Рады сейчас не превышает даже 5%. Следовательно, у него нет каких-либо шансов взять власть в свои руки, однако это не мешает Британии распространять фейки, заключил Погребинский.

Политолог Владимир Корнилов ранее заявил, что бывший украинский депутат Мураев стал марионеткой в руках британского МИД.

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украина британия погребинский мураев
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