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Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды

  /   Обновлено: 25 января 2022 15:04
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
pixabay.com  /  guvo59

Москва, 25 января. Российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе национальной сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине.

ОКР ранее опубликовал состав делегации из России на Играх в КНР. В него вошли 212 спортсменов. В список также был включен Евгений Семененко. Отмечается, что причиной замены стало выявление коронавируса у Коляды.

Федерация фигурного катания сообщала что в мужском одиночном олимпийском катании от России будут участвовать Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Коляда получил травму в конце прошлого года и не смог участвовать в январском чемпионате Европы.

Ранее ОКР объявил окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. Всего в российскую делегацию в Пекине вошел 461 человек.

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пекин ои фигурное катание
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