Депутат Госдумы Милонов: «Навальный в списке террористов — это просто назвать вещи своими именами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением по поводу внесения блогера Алексея Навального1 и нескольких его сообщников в российский список террористов и экстремистов. Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес Навального в перечень террористов и экстремистов. В список также включены Любовь Соболь2, Георгий Албуров1 и некоторые другие лица, причастные к деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в России структур, связанных с Навальным.

Людям и организациям, внесенным в список экстремистов и террористов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и осуществлять какую-либо финансовую деятельность, не касающуюся налогов, зарплат и возмещения ущерба.

По мнению Виталия Милонова, которое он высказал в авторской колонке для ФАН, этим решением под деятельностью Навального и его сообщников в России подводится жирная черта. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Навальный в списке террористов — это назвать вещи своими именами. Колонка Виталия Милонова

Полагаю, решение о включении Навального в список террористов — это символ того, что его слишком долго прощали. Знаете, есть такая детская игра: «Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас».

Так вот, повторю: Навального слишком долго прощали. На мой взгляд, деятельность, которую развернула его группировка, не имеет ничего общего с оппозиционной. Это открытая политическая террористическая деятельность. Посмотрите внимательно на то, что они творят: это ни в коем случае не попытка отстаивать свою позицию. Мое мнение — это реальная информационная экстремистская деятельность, наполненная ложью, обманом, подстрекательством. Главная цель группировки Навального — организация в России массовых беспорядков. Эти люди пытаются покуситься на безопасность нашего общества, на безопасность российских граждан.

Это особенно хорошо видно на фоне событий, которые недавно произошли в Казахстане. На их примере мы прекрасно видим, как действуют наши зарубежные «партнеры», как они запускают свои щупальца в разные страны через засланных террористов и экстремистов.

Федеральное агентство новостей /

Так что Навальный в списке террористов — это, как говорится, просто назвать вещи своими именами. Да, он террорист, и все прекрасно знают, что он террорист. Ну а теперь этот давно заслуженный им статус стал официальным. Как говорится, получил по заслугам.

В связи с этим отмечу один важный момент. Сегодня ночью на каком-то малоизвестном американском кинофестивале планируется с помпой провести «мировую премьеру» документального фильма «Навальный». Считаю, что это мероприятие нужно рассматривать уже в свете принятого решения, касающегося признания Навального террористом и запрета для него и других фигурантов списка контактировать со СМИ.

А на сам факт появления этого «произведения» нам нужно реагировать очень просто. Эту кинопремьеру можно с полным основанием приравнять к формату, в котором действуют авторы всего льющегося потока обвинений против России, выдвигаемых Соединенными Штатами и их «младшими партнерами». Этот фильм, на мой взгляд, следует рассматривать в канве других информационных вбросов, инициированных Вашингтоном и его союзниками.

Мы видим, как США и коллективный Запад постоянно угождают России проблемами, новыми санкциями и так далее. И кого они используют в качестве триггера, механизма для запуска этих санкций? Правильно, они используют Навального! Это еще раз подтверждает все наши худшие подозрения относительно целей, для которых предназначены Навальный и его группировка. Считаю, что мы имеем дело с агентурой, которая для Запада выполняет в отношении России роль провокаторов.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

2 Включена в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.