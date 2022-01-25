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ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино

Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
pancreatus.com

Москва, 25 января. Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за нарушение требований запрета оказания услуг по переводу денег незаконным онлайн-казино и лотереям.

Согласно документу, штраф для юридических лиц за данное правонарушение составит от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Должностным лицам грозит взыскание от 100 до 500 тысяч рублей.

Инициатива призвана повысить эффективность борьбы с противоправной деятельностью в сфере азартных игр. Кроме того, она должен стимулировать кредитные организации, операторов связи и платежных агентов добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать установленные запреты и ограничения.

Банк России еще в прошлом году ужесточил контроль за сотрудничеством финансовых учреждений с незаконными онлайн-казино. За первые шесть месяцев регулятор убрал с рынка 28 кредитных организаций. Это почти на 90% больше, чем за тот же период годом ранее.

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