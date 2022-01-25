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Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России

Экономика
Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Министерство финансов подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее на рассмотрение в кабинет министров, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Выступая на конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», он отметил, что регулирование рынка позволит защитить права россиян. В противном случае граждане останутся с криптовалютой «один на один».

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — добавил Чебесков.

Центробанк РФ ранее выступил за полный запрет оборота криптовалюты в стране. Кроме того, регулятор предложил ввести ответственность для физических и юридических лиц за использование криптовалюты при проведении платежей.

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