Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России

Москва, 25 января. Министерство финансов подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее на рассмотрение в кабинет министров, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Выступая на конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», он отметил, что регулирование рынка позволит защитить права россиян. В противном случае граждане останутся с криптовалютой «один на один».

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — добавил Чебесков.

Центробанк РФ ранее выступил за полный запрет оборота криптовалюты в стране. Кроме того, регулятор предложил ввести ответственность для физических и юридических лиц за использование криптовалюты при проведении платежей.