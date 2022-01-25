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В войсках ЗВО началась всесторонняя проверка боевой выучки войск

  /   Обновлено: 25 января 2022 14:45
Армия
В войсках ЗВО началась всесторонняя проверка боевой выучки войск
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Санкт-Петербург, 25 января. Подразделения Западного военного округа (ЗВО) выполнят ряд учебно-боевых задач в рамках плановых тренировочных мероприятий.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в ходе тренировок военнослужащие отрабатывают действия при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки. Они также готовят военную технику к выдвижению в районы сосредоточения. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам маскировки, фортификационному и инженерному оборудованию, подготовки техники и вооружения к выполнению задач по предназначению.

«Основная цель мероприятий – всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи», — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Ранее сообщалось, что танкисты ЮВО из орудий тяжелых боевых машин Т-72Б3М расстреляли колонну бронетехники условного противника в ходе учений. Стоит также отметить, что в Сети уже несколько дней бурно обсуждают виртуозный трюк российских военных, нарисовавших конверт с помощью ствола танка, передает «Царьград».

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