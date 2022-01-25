ОКР утвердил финальный состав сборной России на ОИ в Пекине

Москва, 25 января. Олимпийский комитет России (ОКР) объявил окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине.

В российскую делегацию в Пекине вошел 461 человек. Всего на Играх в КНР выступят 212 спортсменов, из них 103 женщины и 109 мужчин, сообщается на сайте организации.

Директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин стал руководителем олимпийской команды. Олимпиада в КНР состоится в период с 4 по 20 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским спортсменам, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекин, пожелав спортсменам удачи в нелегких испытаниях.