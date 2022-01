Бразилия не откажется от использования угля до 2040 года

Бразилиа, 25 января. Правительство Бразилии планирует продолжить использование угля в качестве источника энергии, по меньшей мере, до 2040 года, что является шагом назад в борьбе за сокращение выбросов CO2. Об этом сообщается в законе «О справедливом переходе на альтернативные источники энергии».

Законодательный акт, опубликованный в январе 2022 года, гарантирует, что выгоды от перехода к зеленой экономике будут широко распределяться, особенно среди понесших экономический ущерб отраслей, сообществ, отдельных потребителей.

Ранее правительство Жаира Болсонару обещало прекратить выплату субсидий угольным заводам к 2027 году и отменить строительство новых установок в 2025. Однако с одобрением этого закона уголь вновь оказывается основным видом топлива, по крайней мере, до 2040 года. Кроме того, согласно норме, власти продолжат закупку энергоресурсов по ценам больше рыночной стоимости.

Новый законодательный акт отменяет предыдущие меры, прежние сроки по климату, а также обязывает правительство закупать энергию, производимую на угольной электростанции в Санта-Катарине по фиксированной цене. Политики южного штата отпраздновали утверждение законопроекта, который даст стимул местной угольной индустрии.

Главный источник парниковых газов в энергетике вновь пользуется большим спросом, несмотря на обещания стран мира сократить выбросы к 2050 году ради борьбы с глобальным потеплением. В 2021-м были поставлены новые рекорды касательно спроса и использования угля.

