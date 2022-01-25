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Более 30 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в Южном Судане

Весь мир
Более 30 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в Южном Судане
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 25 января. По меньшей мере 31 представитель этнической группы динка убит в ходе столкновений с молодыми людьми из племени мурле в Южном Судане. Об этом сообщил комиссар округа Бор Юот Альер агентству Associated Press.

По его словам, вооруженный конфликт вспыхнул в воскресенье вечером, 23 января. Отряд мурле внезапно атаковал населенный пункт в неспокойном штате Джонглей.

«В результате столкновений более 20 человек получили ранения в деревне Байдит, ряд домов сожжены», — рассказал чиновник.

Он добавил, что 28 человек застрелены. Трое детей утонули, пытаясь спрятаться. Двое нападавших убиты. По словам комиссара, мурле покинули деревню, прихватив сотню голов крупного рогатого скота.

Исполняющий обязанности губернатора штата Джонглей Тонг Маджок осудил произошедшее. Он призвал правительство республики вмешаться, чтобы остановить подобные столкновения и атаки на мирных жителей.

Причина вспышки насилия в штате Джонглей пока неизвестна. Однако угон скота довольно часто приводит к стычкам между этническими группами. Так, в октябре 2021 года бои разгорелись в штате Вараб из-за кражи коров. В результате инцидента погибло 37 человек.

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