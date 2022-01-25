Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 15:06
15:02
Весь мир
Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали
15:01
Экономика
Эфир: Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности
15:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди
14:57
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
14:56
Общество
Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе
14:56
Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
14:54
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
14:52
Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
14:51
Весь мир
Бразилия не откажется от использования угля до 2040 года
14:48
Экономика
Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин ждет от сборной России высшего пилотажа на Олимпиаде-2022 в Пекине

Спорт
Путин ждет от сборной России высшего пилотажа на Олимпиаде-2022 в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 января. Российские олимпийцы покажут высший пилотаж на состязаниях в Пекине. Такими ожиданиями от выступления национальной команды на Олимпиаде поделился президент России Владимир Путин.

Глава государства на традиционной встрече с олимпийской сборной, проводящейся в 2022 году в формате видеоконференции, отметил, что будет болеть и гордиться успехами российских спортсменов. Они, по словам президента, превзойдут себя и покажут высший пилотаж.

«Как известно, в России трудностей не боятся, они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь на родине будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж», — подчеркнул президент.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в рамках состязаний будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта.

Ранее стало известно о рекомендациях минспорта Украины своим олимпийцами не приближаться к россиянам на ОИ-2022 в Пекине и не делать с ними совместных фотографий.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Путин ждет от сборной России высшего пилотажа на Олимпиаде-2022 в Пекине
путин президент ои
Комментировать