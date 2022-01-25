Путин ждет от сборной России высшего пилотажа на Олимпиаде-2022 в Пекине

Москва, 25 января. Российские олимпийцы покажут высший пилотаж на состязаниях в Пекине. Такими ожиданиями от выступления национальной команды на Олимпиаде поделился президент России Владимир Путин.

Глава государства на традиционной встрече с олимпийской сборной, проводящейся в 2022 году в формате видеоконференции, отметил, что будет болеть и гордиться успехами российских спортсменов. Они, по словам президента, превзойдут себя и покажут высший пилотаж.

«Как известно, в России трудностей не боятся, они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь на родине будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж», — подчеркнул президент.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в рамках состязаний будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта.

Ранее стало известно о рекомендациях минспорта Украины своим олимпийцами не приближаться к россиянам на ОИ-2022 в Пекине и не делать с ними совместных фотографий.