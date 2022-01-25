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Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
Федеральное агентство новостей  / 

Западные государства целенаправленно нагнетают истерию вокруг ситуации на Украине, чтобы достичь своих военных целей, направленных против России. С таким заявлением выступил председатель Комитета Государственной думы России по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

После того, как Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности в Европе, Вашингтон начал всеми способами нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине. В свою очередь, генерал Картаполов обозначил истинную цель угроз Запада против России. По его словам, под всеобщей шумихой иностранные государства наращивают собственное военное присутствие в Европе.

«Сегодня западные страны показали, зачем им нужна была вся эта истерика. Она была нужна только лишь для одного — чтобы наращивать свое собственное военное присутствие. Что мы видим: Дания самолеты посылает, а также собралась какой-то фрегат направить в Балтийское море. Франция в Румынию собралась, Испания — в Болгарию. У меня складывается ощущение, что таким образом они окружают саму Украину, чтобы обрезать ей любые пути по дальнейшему развитию обстановки», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Также Картаполов рассказал и о другой причине, которая толкает США к конфронтации с Россией. По его словам, сегодня рейтинг американского президента Джо Байдена значительно упал, поэтому Вашингтону нужны новые политические победы.

«Почему Запад это все делает? Да потому, что в США рейтинг Байдена приближается к высоте плинтуса. Там же сегодня поезда грабят, как когда-то на Диком Западе. В Лос-Анджелесе появились районы, куда вообще не рекомендуется заходить. А это Соединенные Штаты — оплот и образец»демократии. Когда они бесславно удрали из Афганистана, теперь им нужно хоть что-то сделать, чтобы прославить Байдена. А что он может сделать? Он может только обвинить Россию и ввести против нее санкции», — резюмировал Андрей Картаполов.

Военно-морские учения в тихоокеанском регионе неслучайны. Пентагон ревностно следит за Россией и болезненно реагирует на любые ротации вооруженных сил, даже внутри страны, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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Все новости / Политика / Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
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