Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин обратился к российским олимпийцам перед поездкой на Игры в Пекин, призвав спортсменов строго соблюдать все требования оргкомитета и медицинские предписания.

Путин заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности на Олимпиаде в Китае. Российский лидер отметил, что задачей правительства, ФМБА и ОКР является создание всех необходимых условий для этого. Об этом Путин рассказал по видеосвязи на встрече со спортсменами сборной России в преддверии зимней Олимпиады в Пекине.

Глава государства также пожелал олимпийцам удачи перед длительной дорогой и серьезными испытаниями. Он отметил, что ОИ станут проверкой характера и силы воли в соревнованиях с сильнейшими спортсменами мира.

Ранее олимпийский комитет России поддержал все действия организаторов предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, связанные с заботой о здоровье людей.