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Новое землетрясение произошло на юго-западе Гаити

Весь мир
Новое землетрясение произошло на юго-западе Гаити
Global Look Press  /  Lannis Waters/ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 25 января. По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла на юге Гаити. Об этом сообщает Управление по защите граждан страны.

По официальным данным, один мужчина погиб в маленьком прибрежном городе Анс-а-Ву в 130 км к востоку от столицы после разрушения стены дома. Второй жертвой в результате оползня стал житель Фон-де-Негр в 20 км к югу от Порт-о-Пренса.

Кроме человеческих жертв, землетрясение нанесло ущерб по меньшей мере 35 домам.

Эпицентр толчков, начавшихся в 08:16, находился в департаменте Нипп. Природная катастрофа также вызвала разрушение дороги, соединяющей Сен-Совер с Петит-Ривьер-де-Нипп.

Управление по защите граждан отметило, что десятки мирных жителей получили ранения в городах Мирагоан и Фон-де-Негр. Местные власти отправили волонтеров в пострадавшие районы, чтобы оказать жертвам помощь.

Сейсмологические службы насчитали около 20 сдвигов подземной коры малой интенсивности.

Центрально-американская страна, находящаяся недалеко от пересечения тектонических плит, многократно страдала от землетрясений. 14 августа произошел сейсмические толчок магнитудой 7,2 балла, в результате которого более 2200 человек потеряли жизни. Свыше 130 тысяч домов оказались разрушены.

Новое землетрясение произошло на юго-западе Гаити
Федеральное агентство новостей /

12 января правительство Гаити и международное сообщество воздали должное сотням тысяч гаитян, пострадавшим в результате еще одного разрушительного землетрясения 2010 года, унесшего жизни 220 тысяч человек.

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