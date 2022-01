Новое землетрясение произошло на юго-западе Гаити

Порт-о-Пренс, 25 января. По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла на юге Гаити. Об этом сообщает Управление по защите граждан страны.

По официальным данным, один мужчина погиб в маленьком прибрежном городе Анс-а-Ву в 130 км к востоку от столицы после разрушения стены дома. Второй жертвой в результате оползня стал житель Фон-де-Негр в 20 км к югу от Порт-о-Пренса.

A 5.3 magnitude #earthquake hit #haiti this morning. Please keep Haiti in your thoughts and prayers. ???????????????? pic.twitter.com/nYeAxzXxte