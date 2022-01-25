Новое землетрясение произошло на юго-западе Гаити

Порт-о-Пренс, 25 января. По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла на юге Гаити. Об этом сообщает Управление по защите граждан страны.

По официальным данным, один мужчина погиб в маленьком прибрежном городе Анс-а-Ву в 130 км к востоку от столицы после разрушения стены дома. Второй жертвой в результате оползня стал житель Фон-де-Негр в 20 км к югу от Порт-о-Пренса.

A 5.3 magnitude #earthquake hit #haiti this morning. Please keep Haiti in your thoughts and prayers. ???????????????? pic.twitter.com/nYeAxzXxte — Haitians Belong ???????? (@HaitiansBelong) January 24, 2022

Кроме человеческих жертв, землетрясение нанесло ущерб по меньшей мере 35 домам.

Эпицентр толчков, начавшихся в 08:16, находился в департаменте Нипп. Природная катастрофа также вызвала разрушение дороги, соединяющей Сен-Совер с Петит-Ривьер-де-Нипп.

Управление по защите граждан отметило, что десятки мирных жителей получили ранения в городах Мирагоан и Фон-де-Негр. Местные власти отправили волонтеров в пострадавшие районы, чтобы оказать жертвам помощь.

Сейсмологические службы насчитали около 20 сдвигов подземной коры малой интенсивности.

Центрально-американская страна, находящаяся недалеко от пересечения тектонических плит, многократно страдала от землетрясений. 14 августа произошел сейсмические толчок магнитудой 7,2 балла, в результате которого более 2200 человек потеряли жизни. Свыше 130 тысяч домов оказались разрушены.

Федеральное агентство новостей /

12 января правительство Гаити и международное сообщество воздали должное сотням тысяч гаитян, пострадавшим в результате еще одного разрушительного землетрясения 2010 года, унесшего жизни 220 тысяч человек.