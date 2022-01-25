Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 15:05
15:02
Весь мир
Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали
15:01
Экономика
Эфир: Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности
15:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди
14:57
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
14:56
Общество
Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе
14:56
Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
14:54
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
14:52
Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
14:51
Весь мир
Бразилия не откажется от использования угля до 2040 года
14:48
Экономика
Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Профессор Ткаченко: военная истерия в Европе привела к «турбулентности» на биржевом рынке

  /   Обновлено: 25 января 2022 14:40
Армия
Профессор Ткаченко: военная истерия в Европе привела к «турбулентности» на биржевом рынке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 января. Скачки и падения биржевых индексов напрямую связаны с истерией вокруг возможного обострения ситуации в Европе, заявил доктор экономических наук, политолог Станислав Ткаченко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт прокомментировал ситуацию с падением индекса NASDAQ. За семь дней рынок акций рухнул почти на 14,5%. По словам Ткаченко, динамика развития событий на международном биржевом рынке сегодня определяется факторами, связанными с фундаментальными свойствами государства.

«Мы вернули фактор силы в международные отношения. Я думаю, что пройдет еще период турбулентности, они учтут этот фактор. Пройдут месяцы или недели и появится новый фундамент. Паника или неуверенность на Западе растет», — заявил он.

Биржевые и товарные рынки по всему миру находятся в состоянии коллапса, спровоцированного вбросами западных политиков и СМИ об угрозе эскалации в Европе. По словам Ткаченко, США по-прежнему являются лидерами на рынке вооружений, но процент их продукции снизился до показателя в 30%. Второе место занимает Россия с 20% экспорта.

Ранее сообщалось, что контингент ВС США в Европе приведен в состояние повышенной боевой готовности. В Пентагоне заявили, что такое решение было принято из-за напряженной ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Профессор Ткаченко: военная истерия в Европе привела к «турбулентности» на биржевом рынке
россия запад оружие биржа
Комментировать