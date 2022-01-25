Профессор Ткаченко: военная истерия в Европе привела к «турбулентности» на биржевом рынке

Санкт-Петербург, 25 января. Скачки и падения биржевых индексов напрямую связаны с истерией вокруг возможного обострения ситуации в Европе, заявил доктор экономических наук, политолог Станислав Ткаченко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт прокомментировал ситуацию с падением индекса NASDAQ. За семь дней рынок акций рухнул почти на 14,5%. По словам Ткаченко, динамика развития событий на международном биржевом рынке сегодня определяется факторами, связанными с фундаментальными свойствами государства.

«Мы вернули фактор силы в международные отношения. Я думаю, что пройдет еще период турбулентности, они учтут этот фактор. Пройдут месяцы или недели и появится новый фундамент. Паника или неуверенность на Западе растет», — заявил он.

Биржевые и товарные рынки по всему миру находятся в состоянии коллапса, спровоцированного вбросами западных политиков и СМИ об угрозе эскалации в Европе. По словам Ткаченко, США по-прежнему являются лидерами на рынке вооружений, но процент их продукции снизился до показателя в 30%. Второе место занимает Россия с 20% экспорта.

Ранее сообщалось, что контингент ВС США в Европе приведен в состояние повышенной боевой готовности. В Пентагоне заявили, что такое решение было принято из-за напряженной ситуации на Украине.