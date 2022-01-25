Путин заявил о единой позиции России и Китая против политизации спорта

Москва, 25 января. Москва и Пекин выступают против дипломатических бойкотов спортивных мероприятий, заявил президент России Владимир Путин.

Речь идет, в частности об Олимпийских играх, которые состоятся в Китае в текущем году. По его словам, политизация спорта неприемлема.

«Поддерживаем традиционные олимпийские ценности – в первую очередь равноправие и справедливость», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Москва и Пекин продолжат курс развития всестороннего сотрудничества. Попытки западных государств помешать этому процессу с помощью клеветы не увенчаются успехом, резюмировал дипломат.