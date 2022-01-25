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Путин пожелал удачи российским спортсменам на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 25 января 2022 14:35
Спорт
Путин пожелал удачи российским спортсменам на ОИ в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским спортсменам, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Российский лидер заявил, что отечественной команде на Играх в Пекине предстоит пройти испытание характера. Путин также заявил, что Олимпийские игры в КНР пройдут на очень высоком уровне. Встреча со спортсменами прошла в режиме видеоконференции.

Глава российского государства также призвал спортсменов неукоснительно выполнять требования оргкомитета Олимпиады в Пекине, в том числе все медицинские указания. Он отметил, что РФ и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Путин заявил о поддержке олимпийских ценностей обеими странами.

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путин олимпиада пекин
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