Путин пожелал удачи российским спортсменам на ОИ в Пекине

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским спортсменам, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Российский лидер заявил, что отечественной команде на Играх в Пекине предстоит пройти испытание характера. Путин также заявил, что Олимпийские игры в КНР пройдут на очень высоком уровне. Встреча со спортсменами прошла в режиме видеоконференции.

Глава российского государства также призвал спортсменов неукоснительно выполнять требования оргкомитета Олимпиады в Пекине, в том числе все медицинские указания. Он отметил, что РФ и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Путин заявил о поддержке олимпийских ценностей обеими странами.