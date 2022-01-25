Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 15:04
15:02
Весь мир
Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали
15:01
Экономика
Эфир: Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности
15:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди
14:57
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
14:56
Общество
Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе
14:56
Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
14:54
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
14:52
Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
14:51
Весь мир
Бразилия не откажется от использования угля до 2040 года
14:48
Экономика
Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ермолаев указал на перераспределение ресурсов Украины среди мировых держав

Политика
Политолог Ермолаев указал на перераспределение ресурсов Украины среди мировых держав
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 января. Международное пространство претерпевает трансформацию, Украине в этом процессе отведена роль ресурсной базы. С таким заявлением выступил политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт оценил будущее страны и подчеркнул, что оно во многом будет зависеть от бизнесменов и политиков. Андрей Ермолаев также сделал неожиданное заявление о главной слабости Украины. Он указал, что сейчас мир претерпевает изменения.

«Слабость Украины состоит в том, что в этом перераспределении мира Украина является не участником и акционером, а тем, что перераспределяется. То есть это наши ресурсы, частично наша территория, наше умонастроение. Потому что от того, как в будущем будет вести себя украинская политическая элита и бизнес, будет зависеть и будущее нашей страны», — подчеркнул специалист в эфире телеканала «Наш».

Политолог Ермолаев указал на перераспределение ресурсов Украины среди мировых держав
Федеральное агентство новостей /

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у граждан страны нет поводов для паники, передает Национальная служба новостей. Он отметил, что ситуация в Донбассе, а также обстановка в энергетической и эпидемиологической сферах находится в норме. Стране хватает запасов угля, а в больницах занято лишь 28% коек. Глава государства также призвал жителей не сметать с полок гречку и спички.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ермолаев указал на перераспределение ресурсов Украины среди мировых держав
украина будущее ермолаев
Комментировать