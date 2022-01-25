Политолог Ермолаев указал на перераспределение ресурсов Украины среди мировых держав

Киев, 25 января. Международное пространство претерпевает трансформацию, Украине в этом процессе отведена роль ресурсной базы. С таким заявлением выступил политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт оценил будущее страны и подчеркнул, что оно во многом будет зависеть от бизнесменов и политиков. Андрей Ермолаев также сделал неожиданное заявление о главной слабости Украины. Он указал, что сейчас мир претерпевает изменения.

«Слабость Украины состоит в том, что в этом перераспределении мира Украина является не участником и акционером, а тем, что перераспределяется. То есть это наши ресурсы, частично наша территория, наше умонастроение. Потому что от того, как в будущем будет вести себя украинская политическая элита и бизнес, будет зависеть и будущее нашей страны», — подчеркнул специалист в эфире телеканала «Наш».

Федеральное агентство новостей /

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у граждан страны нет поводов для паники, передает Национальная служба новостей. Он отметил, что ситуация в Донбассе, а также обстановка в энергетической и эпидемиологической сферах находится в норме. Стране хватает запасов угля, а в больницах занято лишь 28% коек. Глава государства также призвал жителей не сметать с полок гречку и спички.