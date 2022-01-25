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Президент России выразил озабоченность размером наград за победу в научных олимпиадах

Общество
Президент России выразил озабоченность размером наград за победу в научных олимпиадах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин озаботился размером наград за победы в международных научных олимпиадах. Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пообещал «не жадничать».

Фальков отметил, что на сегодняшний день российские высшие заведения предоставляют особые преференции студентам-бакалаврам, принимающим участие в международных олимпиадах. При этом университеты активно пользуются таким правом, подчеркнул он.

«Что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», — заявил Фальков в ходе онлайн-встречи.

В ходе встречи с учащимися вузов, приуроченной ко Дню российского студенчества, глава государства также подчеркнул, что молодые ученые, добившиеся успеха, должны получать государственную поддержку. К числу таких мер относится и обеспечение жильем.

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Владимир Путин олимпиада образование валерий фальков
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