Инженер из Армении пытается внедрить в местную армию робота-солдата

Участие роботов в военных конфликтах можно будет встретить не только в фантастических фильмах, но и в нашей реальности. Инженер из Армении уже презентовал беспилотных бронированных бойцов.

Ваан Исаджанян занимается робототехникой более 20 лет. Все начиналось как хобби, а потом переросло в профессиональную деятельность. Компания инженера создает механизмы разной степени сложности. При этом разработка бойца на дистанционном управлении стала личной инициативой мужчины.

«Идея пришла после того, как я прошел службу в армии. Изнутри сам все видишь, понимаешь. Есть серьезные слабые места. Чтобы максимально защитить солдат, ресурс человеческий, требуется более современное оборудование», — вспоминает житель Армении.

Исаджанян заявляет, что аналогов робота-солдата с такими же характеристиками нет нигде в мире. Инженер называет свое изобретение максимально функциональным. По его словам, оно может снизить количество человеческих жертв в военное время. Дрон сможет заменить бойцов в горячих точках.

«По крайней мере, мне неизвестны аналоги, которые имеют именно такие параметры. То есть там достаточно небольшая величина, можно соотносить с размерами человека. Полное бронирование, изначально достаточная мощность электродвигателя, что позволяет быть шустрым на поле боя», — объясняет мужчина.

Первый прототип устройства был создан еще в 2017 году. Инженер смог выйти на связь с Министерством обороны Армении. Его компания разработала опытные образцы и уже готовится внедрить робота в ряды солдат.

«Военные разработки уже полностью по нашей инициативе есть. Где-то около восьми лет мы плотно этим делом занимаемся. Конечно, направление, в первую очередь, на нашу армию», — анонсирует сотрудничество Ваан.

Создатель рассказал и о других полезных свойствах дрона, которые помогут во время сражений. Во-первых, им можно управлять с достаточно большого расстояния. Во-вторых, он полностью бронированный. В-третьих, устройство долгое время может работать без подзарядки.