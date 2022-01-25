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Минтруд подтвердил готовность ПФР к перерасчету пенсий в связи с доиндексацией

Экономика
Минтруд подтвердил готовность ПФР к перерасчету пенсий в связи с доиндексацией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Пенсионный фонд России (ПФР) готов произвести перерасчет пенсий россиян в связи с изменением коэффициента индексации с 5,9% до 8,6%. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По словам чиновника, финансов на эти цели ведомству хватает. Увеличение размера страховых пенсий по старости для неработающих россиян в 2022 году было инициировано президентом Владимиром Путиным. Средний размер таких выплат после индексации вырастет до 18 984 рублей.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января месяца. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть. Совокупные расходы на три года с 2022 по 2024 составят 539,9 миллиарда рублей. Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», — отметил Пудов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

ПФР проведет доиндексацию пенсионных начислений в феврале. Для пересчета выплат заявлений от граждан не понадобится, процедура будет проходить в автоматическом режиме.

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