Депутат Швыткин: Шумихой Запад прикрывает подготовку ВСУ к агрессии в отношении ДНР и ЛНР

Искусственное нагнетание странами Запада ситуации вокруг Украины, которая якобы со дня на день подвергнется российской «агрессии», не что иное, как продуманный сценарий для подготовки населения страны к эскалации в Донбассе и ширма для поставок вооружения со стороны США и Великобритании. Именно этим объясняется повышенное внимание вокруг отъезда дипломатов этих стран и их семей с территории Украины. Об этом в беседе с ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Политик увидел в нынешних действиях Запада сценарий развития конфликта в Донбассе, который прекрасно вписывается в американские намерения и интересы.

«Я вижу очевидный сценарий. Сегодня со стороны Украины и стран Запада идет информационная война, у которой есть несколько целей. Во-первых, она направлена на простых украинцев, которые на данный момент позитивно относятся к России, чтобы вызвать у них враждебность относительно нашей страны. Во-вторых, нагнетание обстановки — это легенда, прикрывающая поставки вооружения от США и Великобритании на Украину. Они также отправляют на юго-восток своих инструкторов. То есть шумихой прикрывают подготовку ВСУ к военной агрессии в отношении ДНР и ЛНР. Цель — геноцид населения и захват этих территорий, по-другому никак не назовешь. К тому же они заранее выставляют агрессором нашу страну», — отмечает политик.

Запад заранее навесил на Россию клеймо врага, США и ЕС угрожают введением новых антироссийских санкций, что, по мнению депутата, в случае возникновения полномасштабного конфликта в Донбассе, станет инструментом давления на Москву.

Из личного архива Юрия Швыткина /

«В определенное время «Ч» ВСУ при косвенной поддержке стран НАТО войдут на территорию ДНР и ЛНР и нам скажут: если вы дернитесь, мы введем санкции против вас. Вот какой сценарий Запад разрабатывает на сегодняшний день. Они понимают, что Россия сама не нападет, но, когда Донбасс будет под игом ВСУ, неизвестно, как будут развиваться события. Ведь на этой территории проживают до 700 тысяч граждан России, которых мы не имеем права оставить без защиты. Поэтому ситуация сложилась крайне непростая», — объяснил депутат.

Отъезд некоторых иностранных посольств и членов их семей с территории Украины — это намеренное нагнетание ситуации внутри страны. По мнению Швыткина, таким образом идет подготовка простых украинцев к предстоящим событиям, хотя Россия не собирается нападать на Украину. Как объяснил политик, российские военные подразделения стоят вдоль границы, исходя из крайне опасной обстановки на юго-востоке Украины и в других местах, где страны НАТО преувеличивают ситуацию.

«Страны НАТО не будут выполнять наши требования. Они пытаются заболтать нас, выдвигая свои несуразные требования о том, что меры должны быть обоюдными. Но ни о какой обоюдности речи не идет: сами американцы находятся у наших границ, а не мы у их. При этом США однозначно заинтересованы в войне, но в войне чужими руками, то есть с помощью ВСУ», — заявил политик.

Сломать запланированный сценарий США, по мнению Швыткина, может либо исполнение Западом требований, выдвинутых Россией, либо военно-технический ответ. Политик подчеркнул, что наша страна на данный момент делает все, чтобы выйти из кризисной ситуации: проводятся переговоры в рамках ОБСЕ, с НАТО, с США. Стоит отметить, что часть этих дискуссий носит предупредительный характер со стороны России. Российские дипломаты заранее предупреждают о катастрофических последствиях необдуманных действий, но эти слова, похоже, уходят в пустоту.

В то же время нельзя сказать, что вся Европа единодушно и бесстрашно готова к эскалации конфликта и введению новых антироссийских санкций. Так, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил своих европейских коллег о последствиях санкционной войны с Москвой.