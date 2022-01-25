Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в отношении вдовы Караченцова

В начале января художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер написал заявление в правоохранительные органы на артистку Людмилу Поргину. Война в прессе между директором Ленкома и актрисой труппы идет уже два года. Поргина утверждает, что Варшавер не способен быть художественным руководителем, так как является в чистом виде «управленцем», Варшавер в свою очередь озвучил заработную плату Людмилы Андреевны в 50 тысяч рублей, которую, по его словам, она получает ни за что, не появляясь в театре годами. В итоге Варшавер не выдержал и попросил возбудить уголовное дело за клевету. Однако в словах Поргиной прокуратура не нашла состава преступления.

«Директор подал в прокуратуру заявление, чтобы завели на меня уголовное дело. Что я якобы где-то написала в какой-то статье ложь, — говорит ФАН Людмила Поргина. — Мол, я говорила, что моей жизни угрожает Марк Борисович Варшавер. Этого не было. Прокуратура ответила, что не видит никаких возможностей возбудить уголовное дело. Это какая-то белиберда, сплетни».

Причиной столь «предвзятого» к себе отношения Людмила Поргина считает нелюбовь Варшавера к «старой гвардии» актеров, приглашенных еще Захаровым.

«Он хочет нас всех выгнать — и дочку Марка Захарова, и Димку Певцова, который ушел в Госдуму, кто имеет слово, кто работал с Марком Анатольевичем, — продолжает актриса. — У кого есть вес. Он нас боится, он хочет нас выжить. Чтобы не мешали. Захватил полностью театр, туалетную бумагу, унитазы считает. А какой из него художественный руководитель театра? У него даже нет образования специального».

Напомним, ранее Поргина рассказала, что получила наконец-то роль в театре спустя 16 лет застоя. Сейчас актриса выходит на сцену в легендарном спектакле «Юнона и Авось».