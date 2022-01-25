Конгресс США призвал направить американские подлодки в Черное море для «демонстрации силы»

Вашингтон, 25 января. Американские ВМС должны использовать подводные лодки для демонстрации силы и «сдерживания» России, заявили в Конгрессе США.

Издание Defense News пишет, что конгрессмены Ричард Блументаль и Джо Кортни призвали командование ВМС США направить американский флот к берегам России. По их словам, такой шаг станет «мощной демонстрацией силы». Они отметили, что появление американских подлодок в Черном и Средиземном морях станет неприятным сюрпризом для России.

Конгрессмены считают, что ВМС США должны направить туда субмарины в ближайшие недели. Подчеркивается, что этот маневр позволит укрепить потенциал Североатлантического альянса. Кортни также заявил, что Вашингтону нужно ввести «сокрушительные санкции» против Москвы. Они должны включать запрет на экспорт полупроводников и других технологий, необходимых для российской экономики. По его словам, необходимо также поставить как можно больше вооружений Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил боевые корабли следить за боевыми единицами ВМФ РФ. Известно также, что министр обороны США Ллойд Остин объявил о повышении боеготовности американских войск, передает «Царьград».