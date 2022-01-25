Вдова Караченцова вернулась на сцену «Ленкома»

Людмила Поргина опять выходит на сцену легендарного «Ленкома». 73-летняя актриса получила роль в своем любимом и самом кассовом спектакле театра за всю историю — «Юноне и Авось». Благодаря этой постановке и ее супруг Николай Караченцов, и сам театр получили мировую известность. Кстати, в самой первой легендарной постановке Людмила Поргина играла женщину с младенцем, олицетворяющую Богоматерь.

«Я счастлива, что я вышла на сцену, — рассказала ФАН Людмила Поргина. — 16 лет спустя! Когда я вышла, у меня дрожь пошла по телу. Буквально неделю назад я вышла на «Юноне» со свечкой. Тут уж, думала, умру, а когда вышла — по телу энергия пошла, поток. Это, кто раньше играл в театре, мне помогали».

Марк Варшавер неоднократно жаловался на то, что у него на балансе висят артисты, которые годами не появляются в театре и не заняты ни в одной постановке. На что сама Людмила Поргина говорила, что готова выйти в любой момент, но ей не дают роли. В итоге роль Людмила Андреевна получила, хоть и небольшую, как она сама сказала, «со свечкой», но зато в легендарной постановке, которая ставится минимум два раза в неделю.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Марк Варшавер пытается привлечь к суду актрис театра Людмилу Поргину и Александру Захарову. Он обвиняет их в клевете на него и на театр. Женщины обвинение отрицают, говоря, что занимаются исключительно критикой работы для того, чтобы улучшить работу «Ленкома Марка Захарова».