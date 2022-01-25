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Министр обороны Украины Резников согласился на встречу с Шойгу

Армия
Министр обороны Украины Резников согласился на встречу с Шойгу
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 25 января. Министр обороны Украины Алексей Резников захотел провести переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Выступая перед журналистами в Верховной раде Украины, чиновник назвал условие, при выполнении которого встреча могла бы состояться. Так, консультации должны проводиться на международной площадке в Брюсселе или Мюнхене.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться», — сказал он.

Резников также признался, что угрозы «наступления» России на Украину сегодня нет. По его словам, хотя разведданные Киева и западных стран схожи, интерпретировать их можно по-разному.

Ранее министр призвал украинцев не поддаваться панике. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины нагнетания обстановки на Украине, передает «Царьград».

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Все новости / Армия / Министр обороны Украины Резников согласился на встречу с Шойгу
украина россия шойгу переговоры резников
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