Новый мэр представил план борьбы с вооруженным насилием в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 января. Недавно вступивший в должность мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о планах по противодействию эпидемии вооруженного насилия, охватившего город. Заявление мэра прозвучало после нескольких резонансных убийств, произошедших в Нь-Йорке с начала года.

Обещания о наращивании усилий в борьбе с преступностью, захлестнувшей город, стало одним из ключевых в предвыборной кампании Адамса — бывшего капитана полиции Нью-Йорка. В своем заявлении он призвал законодателей штата пересмотреть законодательство о внесении залога за преступников, приняв ряд ограничений, а также сообщил о возрождении подразделения по борьбе с преступностью, которое было расформировано при бывшей администрации из-за многочисленных обвинений в неправомерных действиях.

Адамс признал ошибки, допущенные в прошлом в работе отдела по борьбе с преступностью, которые вызвали острую критику после ряда громких убийств жителей Нью-Йорка, включая Амаду Диалло и Эрика Гарнера. Накапливались жалобы на неправомерные действия и критику расового профилирования, что вызвало акции протеста и призывы к реформе полиции.

По словам Адамса, в обновленном подразделении будут использоваться более совершенные видеотехнологии, включая использование камер, которые будут постоянно включены. По его словам, новое подразделение начнет работу в течение следующих трех недель в 30 округах, где происходит 80% случаев насилия. Он сообщил, что в настоящее время подготовку для работы в подразделении проходят более 400 офицеров, которые будут тщательно отобраны по «эмоциональному интеллекту». Офицеры подразделения будут передвигаться на автомобилях без опознавательных знаков и не будут носить униформу. Вместе с тем их будет легко идентифицировать как полицейских.

Адамс также предложил расширить сотрудничество между полицией города и штата, чтобы помочь перехватить незаконное оружие, ввозимое в Нью-Йорк, и планирует провести выборочные проверки в Управлении порта и на городских автобусных и железнодорожных станциях для поиска незаконного оружия. Он также намерен расширить специализированный отдел по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия, и пообещал расширить летние программы трудоустройства для молодежи из группы риска.

Согласно данным Департамента полиции Нью-Йорка, в этом году число инцидентов со стрельбой увеличилось почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число нападений и убийств в городе достигло самого высокого уровня с 1997 года.

Аналитики подчеркивают, что проведение анонсированных реформ потребует не только сокращения некоторых финансовых программ города, но и поддержки законодателей. Хотя обе палаты законодательного органа контролируются демократами, прогрессивное лобби в последние годы усилилось и выступило против любых изменений в законодательстве о реформе залога, принятом в 2019 году.

Параллельно обещаниям Адамса усилить борьбу с преступностью, новый окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который вступил в должность 1 января, заявил о желании декриминализовать некоторые виды преступлений, включая торговлю наркотиками и грабежи.

