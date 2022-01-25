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Соловьев предложил лучший способ денацификации Украины быстро и без единого выстрела

Политика
Соловьев предложил лучший способ денацификации Украины быстро и без единого выстрела
Новостное агентство «Харьков».  /  Леонид Андросов

Москва, 25 января. Одно политико-экономическое решение Москвы может в кратчайшие сроки разрушить Украину до основания, или в лучшем для мирного населения случае смести киевский режим и запустить процесс денацификации страны.

Чем громче коллективный запад разгоняет воинственную истерию, раздувая свой миф о нападении на беззащитную Украину, тем сильнее он подталкивает Россию к одному-единственному решению, которое ударит по Киеву сильнее любого, даже ядерного оружия.

Таким мнением со своими подписчиками поделился известный журналист и ведущий Владимир Соловьев, комментируя пост одного из депутатов Верховной Рады в социальных сетях. Речь идет о своеобразном послании нардепа Максима Бужанского к народу, в котором он призвал украинцев не верить в угрозу нападения со стороны России и аргументированно доказал, что Москве для фатального удара по Украине не понадобится никакого оружия. Он, в частности, отметил, что американцы разыгрывают отвратительный спектакль, используя Украину как сцену для разжигания большого конфликта с Россией. При этом США относятся к украинцам не лучше, чем к афганцам, а чем американские авантюры закончились для Афганистана, весь мир мог наблюдать лишь несколько месяцев назад.

Бужанский также выразил уверенность в том, что в Москве никогда и мысли не возникнет о нападении на Украину. И дело даже не в том, что Россия все еще, несмотря ни на что, относится к соседке, как братской стране. Просто у РФ есть масса невоенных инструментов для усмирения Украины, и киевского режима в частности. К примеру, самым сокрушительным оружием для решения «украинского вопроса» может стать полное прекращение торговли.

Соловьев предложил лучший способ денацификации Украины быстро и без единого выстрела
Новостное агентство «Харьков».

Владимир Соловьев согласился с Бужанским в плане экономических мер воздействия. Журналист отметил, что РФ может решить проблему с Украиной и военным путем. Для этого даже не понадобится пересекать границу или готовить какую-либо операцию по принуждению к миру. Хватит лишь серии высокоточных ударов по центрам принятия решений, арсеналам и штабам. Но даже к таким методам Россия никогда не прибегнет. Зачем, если есть оружие пострашнее?

«Сотрите, вот кто-то на Украине начинает понимать происходящее. Нам, чтобы решить проблему Украины не надо вообще ничего в военном плане. Мы говорим четко и ясно. Украина для нас — вопрос второй. Для нас главное — национальная безопасность. Украина нас волнует только в двух аспектах: первое — не сметь военным способом решать проблему Донбасса, второе — не размещать инфраструктуру НАТО. Можем мы это решить военным путем, не переходя границу? Элементарно. Можем ли мы решить вопрос денацификации Украины? Элементарно. Невоенным способом. Россия только бровью поведет. Нужно лишь ввести экономическую блокаду. Хотя, даже блокады не надо. Хватит жестких экономических санкций, вместе с белорусскими товарищами. И тихо, спокойно смотреть, как вооружившая своих бандитов Украина превратиться в воющие территории, политический класс будет грызть друг друга, и спокойно ждать, когда вернувшие себе разум русские люди вернуться домой. По-моему, так это лучший и наверное самый быстрый способ не только денацификации, но и полного усмирения Украины без единого выстрела с радикально сменой ее политической парадигмы», — выразил уверенность Соловьев.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский предсказал войну Германии с Польшей и Литвой в случае нападения НАТО на Калининград.

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