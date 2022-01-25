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У Германии много комплексов: политолог Федоров объяснил, почему Украине можно все
Общество
У Германии много комплексов: политолог Федоров объяснил, почему Украине можно все
Федеральное агентство новостей  / 

 

Высказывания мэра Киева Виталия Кличко воспринимать всерьез нельзя. Однако негативная реакция рядовых немцев на его обвинения в «предательстве» Украины вполне уместна и понятна. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя новость о том, что читатели немецкого журнала Der Spiegel осудили киевского политика и раскритиковали его резкие высказывания о политике ФРГ.

«К сожалению, эта фантасмагория украинского политического руководства, конечно, вызывает много вопросов. Очевидно, что украинские политические деятели потеряли связь с реальностью и живут в каком-то фантастическом мире виртуальном, который они сами придумали. Отсюда — нелепые высказывания, когда они учат Германию, как ей поступать. Не без помощи англосаксов они думают, что весь мир вертится вокруг Украины и все должны моментально, не думая, приходить ей на помощь. А те, кто так не делают, — предатели и пособники кровавого московского режима», — объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

"У Германии много комплексов": политолог Федоров объяснил, почему Украине можно все
Федеральное агентство новостей /

По словам Сергея Федорова, немецкие власти не могут поставить украинских политиков на место из-за чувства вины, которое определяет всю нынешнюю политику ФРГ.

«У Германии много комплексов, несмотря на их экономическую мощь и лидерство в Европе. Комплексы из-за исторических событий, связанных со Второй мировой войной. И они до сих пор присутствуют в сознании немцев. Поэтому они боятся проявлять какую-то самостоятельную позицию в вопросах внешней политики, ориентируясь на своих мощных заокеанских партнеров. Отсюда такая позиция германских властей, что они не отвечают особенно на наглые высказывания украинских политиков», — заявил Сергей Федоров.

"У Германии много комплексов": политолог Федоров объяснил, почему Украине можно все
youtube.com / Красная Линия

Накануне немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказываниям мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко о политике Германии в украинском вопросе.

Ранее Кличко в колонке для газеты Bild обвинил правительство ФРГ в предательстве Украины. Он уверяет, что в стране царит «огромное разочарование» из-за того, что Берлин продолжает придерживаться проекта «Северный поток — 2» и отказывается поставлять Киеву оружие.

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Все новости / Общество / У Германии много комплексов: политолог Федоров объяснил, почему Украине можно все
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