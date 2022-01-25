Шольц призвал Запад задуматься о последствиях санкций против России

Берлин, 25 января. Западным странам необходимо учитывать, какие будут последствия для них самих в случае новых санкций против России. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung Шольц прокомментировал возможные ограничения против газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что Западу нужно быть готовым к возможному ответу.

«Нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — рассказал канцлер Германии.

Юридические проволочки с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» сыграли на руку России, заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский. По его словам, процесс сертификации газопровода на текущий момент оказался заморожен из необходимости зарегистрировать управляющую компанию Nord Stream 2 AG на территории Германии, а не Швейцарии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно, пишет НСН.